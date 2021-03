Nach 131 Tagen im Lockdown wird das Wildparadies Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) am kommenden Wochenende wieder öffnen. Tickets können allerdings nur online gebucht werden. Auf dem rund 47 Hektar großen Areal gelten die Abstandsregeln, am Ein- und Ausgang sowie in den Sanitäranlagen muss eine Maske getragen werden. Kommentierte Fütterungen und Flugvorführungen wird es nicht geben, um Menschenansammlungen zu vermeiden.