Trinkwasser in Neuenstadt am Kocher verunreinigt

In der Trinkwasserversorgung von Neuenstadt am Kocher kam es zu einer Verunreinigung. Das Wasser darf weder getrunken noch zur Körperpflege verwendet werden.

Das Trinkwasser in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) ist verunreinigt. Das teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit. Betroffen seien die Ortsteile Brambacher Hof, Kochertürn und Bürg. Dort darf das Trinkwasser nicht verzehrt oder zur Körperpflege verwendet werden. Bürgermeister Andreas Konrad sagte dem SWR, die betroffenen Hochbehälter, seien zwischenzeitlich zwar gereinigt und werden jetzt wieder mit Frischwasser gefüllt, in den Leitungen befinde sich allerdings immer noch verunreinigtes Wasser.

Grund der Trübung

Wie die Stadt auf ihrer Internetseite erklärt, wurde das Eigenwasser durch den starken Regen verunreinigt. Die entsprechenden Behälter sind teilweise bereits gereinigt und füllen sich wieder mit frischem, sauberen Bodenseewasser. Es befinde sich aber noch verunreinigtes Wasser im Leitungsnetz. "Erst wenn am Mittwoch die Leitungen gespült werden und die genommenen Proben unbedenklich sind, erfolgt von Seiten des Gesundheitsamtes eine Freigabe", so die Stadt weiter.

Die Verunreinigung wird vermutlich nicht vor Mittwochmittag (10. Mai) behoben sein.