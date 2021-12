Trinkwasserqualität wird getestet

In Mulfingen (Hohenlohekreis) soll am Montag erneut die Trinkwasserqualität getestet werden. Seit einem Wasserrohrbruch vor knapp einer Woche muss das Trinkwasser in mehreren Ortsteilen abgekocht werden. Inzwischen ist der Schaden am Wasserleitungsnetz behoben, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde. Demnach hatte das Gesundheitsamt die vom Abkochgebot betroffenen Ortsteile Mulfingen, Heimhausen, Berndshofen, Buchenbach und Staigerbach aufgefordert, die Ortsnetze zu spülen, damit Wasserproben genommen werden können. Die Auswertung wird für Donnerstag erwartet. Bis dahin sollte das Trinkwasser weiterhin abgekocht werden. Durch den Wasserrohrbruch in der Hauptzuleitung musste die Wasserversorgung im Ort übergangsweise durch Brunnenwasser sichergestellt werden.