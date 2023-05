Neuenstein: Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

per Mail teilen

Das Trinkwasser in Neuenstein-Eschelbach und -Obersöllbach muss nicht mehr abgekocht werden. Auch die Chlorung des Wassers ist abgeschlossen.

In den Neuensteiner Ortsteilen Eschelbach und Obersöllbach (Kreis Heilbronn) muss das Trinkwasser ab sofort nicht mehr abgekocht werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch gegen 17 Uhr mit. Auch die Chlorung des Wassers ist abgeschlossen.

Abkochgebot in Abstimmung mit Gesundheitsamt aufgehoben

Wie die Stadtverwaltung schriftlich mitteilte, entsprächen "die letzten Beprobungen des Trinkwassers in Eschelbach und Obersöllbach [...] den Vorgaben der Trinkwasserverordnung". Deshalb sei das Abkochgebot für Trinkwasser, das seit vergangenem Freitag gegolten hatte, in Absprache mit dem Gesundheitsamt für alle betroffenen Ortsteile mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden. Auch die Chlorung, die zur Desinfektion des Trinkwassers ebenfalls am Freitag eingeleitet worden war, sei demnach abgeschlossen.

"Damit auch künftig unbehandeltes Trinkwasser an die Verbraucher abgegeben werden kann, werden weiter laufend bakteriologische Kontrolluntersuchungen durchgeführt."

Am Freitag vergangene Woche war eine Überschreitung des Grenzwertes für Coli-Bakterien im Trinkwasser der Ortsteile Eschelbach und Obersöllbach festgestellt worden. Daraufhin wurde ein Trinkwasserabkochgebot ausgesprochen und sofort mit der Desinfektion des Wassers begonnen worden.