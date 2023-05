Trinkwassernutzung in Neuenstadt am Kocher immer noch eingeschränkt

Neuenstadt am Kocher kann nach wie vor keine vollständige Entwarnung aussprechen: Noch immer besteht eine Trinkwasserverschmutzung im Leitungsnetz.

Die Spülungen im Leitungsnetz von Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) dauerten heute den ganzen Tag an, weitere Proben wurden entnommen und im Labor untersucht, wie die Stadt mitteilt. Noch ist die Trübung im Trinkwasser, die wohl durch Strarkregen verursacht wurde, allerdings nicht beseitigt. Bürgerinnen und Bürger sollen das städtische Leitungswasser vor dem Trinken, für die Lebensmittelzubereitung oder die Zahnpflege daher weiterhin abkochen. Zur Körperpflege könne es aber verwendet werden.

Verschmutzung seit Dienstag

Am Dienstag hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Warnung ausgesprochen: In Neuenstadt und den Ortsteilen Brambacher Hof, Kochertürn und Bürg durfte das Trinkwasser daraufhin nicht mehr verzehrt oder zur Körperpflege verwendet werden. In den Ortsteilen Cleversulzbach und Neuenstadt Nord, Ost, Süd sollte das Wasser sicherheitshalber abgekocht werden.

Starkregen als Ursache

Hintergrund der Verunreinigung sind wohl Starkregenereignisse. Das Wasser komme laut Bürgermeister Andreas Konrad (parteilos) aus eigenen Quellen und Brunnen und werde durch Bodenseewasser ergänzt, dann in Hochbehältern gesammelt und von dort übers Leitungsnetz in die Stadtteile verteilt. In den Hochbehältern sei die Verunreinigung durch Spülungen behoben. Im Leitungsnetz hätten Proben allerdings weiterhin Trübungen nachgewiesen. Weil das Netz umfangreich und komplex sei, so informierte das Stadtoberhaupt, brauche das mehr Zeit als zunächst gedacht. Auch weil darauf geachtet werden müsse, dass immer genug Löschwasser für die Feuerwehr vorhanden sei.

Auf ihrer Homepage beantwortet die Stadt die wichtigsten Fragen der Bürgerinnen und Bürger und informiert fortlaufend über die Lage.

Spätestens am Freitag, so hofft Bürgermeister Andreas Konrad, seien die Reinigungen abgeschlossen und das Wasser könne nach neusten Messungen des Gesundheitsamtes wieder vollständig freigegeben werden.