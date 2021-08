per Mail teilen

In Bretzfeld im Hohenlohekreis liegen nun die Ergebnisse der Wasseranalyse vor. Laut Stadtverwaltung seien diese beanstandungslos. Das Wasser muss nicht mehr abgekocht werden.

Der Bretzfelder Stadtverwaltung liegen nun die Messergebnisse der Wasseranalyse vor. Diese seien beanstandungslos, sagte Bürgermeister Martin Piott (CDU) am Samstag dem SWR. Demnach konnte das Gebot zum Abkochen des Trinkwassers für Bretzfeld und die Stadtteile Siebeneich, Schwabbach, Dimbach, Waldbach, Scheppach und Rappach mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden.

Die Stadtverwaltung weist daraufhin, dass in den nächsten Tagen gegebenenfalls noch ein leichter Chlorgeschmack im Wasser wahrzunehmen sei. Dies sei aber unbedenklich.

Bereits am Freitagmorgen waren die Wasserwerte weit besser, als zunächst befürchtet, hieß es. Erste Ergebnisse hatten gezeigt, dass die Belastung mit Kolibakterien und coliformen Keimen gering sei.

Die Untersuchungsergebnisse wurden nun auch mit dem Gesundheitsamt abgestimmt , so Piott - daher konnte das Abkochgebot für das Trinkwasser in Bretzfeld am Samstag aufgehoben werden.

Seit Mittwochabend musste in der Gemeinde und sechs Teilorten das Trinkwasser vorsorglich abgekocht werden, nachdem bei einer routinemäßigen Wasseruntersuchung eine zu hohe Keimbelastung festgestellt wurde.

Schäden an Abwasserrohren könnten Ursache sein

Die Ursache für die Überschreitung der Grenzwerte sei jedoch weiterhin unklar, so Piott. Man werde weiter danach suchen. Denkbar seien - so das Landratsamt Hohenlohekreis - Schäden an Abwasserrohren, die etwa bei Bauarbeiten entstehen könnten. Doch nicht immer werde der Grund für die Keimbelastung im Trinkwasser gefunden.