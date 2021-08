per Mail teilen

In Bretzfeld (Hohenlohekreis) und sechs Teilorten müssen die Einwohner teilweise ihr Trinkwasser bis auf Weiteres abkochen. Das Innenministerium warnt, dass in Bretzfeld und den Stadtteilen Siebeneich, Schwabbach, Dimbach, Waldbach, Scheppach und Rappach das Trinkwasser durch Bakterien verunreinigt sein könnte, die in einem Hochbehälter gefunden wurden.