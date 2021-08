per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt vor Corona-Trickbetrügern. Sie geben sich als an Covid erkrankte Verwandte aus, die finanzielle Unterstützung brauchen.

Ob mit dem Enkeltrick oder als falsche Polizisten: Ziel der Trickbetrüger ist es, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Meist versuchen sie, in deren Wohnungen zu gelangen und dort Schmuck, Geld und Wertsachen zu stehlen.

Doch neue Entwicklungen fördern neue Tricks - Beispiel Corona: Trickbetrüger rufen bei meist älteren Menschen an und erzählen anrührende Geschichten, so Rainer Pimpl, der am Polizeipräsidium Heilbronn zuständig ist für die Information der Bevölkerung zum Schutz vor Betrügereien.

"(...) dass man an Covid erkrankt sei und in finanzieller Not und deswegen dringend Geld brauche (...)."

In der Regel handeln Trickbetrüger nicht allein, sondern als Bande, abgestimmt und mit genauer Rollenverteilung. Zum Beispiel als Polizist, Notar, Rechtsanwalt oder Staatsanwalt. Zwei oder drei Anrufer teilen diese Rollen auf und versuchen durch möglichst viele und lange Anrufe Verwirrung zu erzeugen, so Rainer Pimpl.

Opfer werden meist ausspioniert

Die Betrügerbanden überlassen dabei nichts dem Zufall: Die Opfer werden teilweise genau ausspioniert. Der Schaden ist oft immens: Im Frühjahr beispielsweise haben Enkeltrickbetrüger ein älteres Ehepaar in Heilbronn um 100.000 Euro gebracht. Eine Rentnerin aus Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) zahlte einem Unbekanntem 20.000 Euro, um die angebliche Haftstrafe für ihre Enkelin abzuwenden.

Trickbetrug hat immer Hochkonjunktur - doch mit der Pandemie könnte das weiter zunehmen, so die Befürchtung der Polizei. Das baden-württembergische Innenministerium warnt online und empfiehlt: Misstrauisch sein, keine Unbekannten in die Wohnung lassen und sich von angeblichen Amtspersonen immer den Dienstausweis zeigen lassen.