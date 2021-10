per Mail teilen

Im Heilbronner Stadtteil Neckargartach hat am Dienstagvormittag ein Unbekannter versucht, einen Rentner um sein Geld zu bringen. Der 72-jährige war auf der Straße unterwegs, als neben ihm ein Mann aus einem Auto stieg und ihn in ein Gespräch verwickelte, schreibt die Polizei. Beide gingen daraufhin in die Wohnung des Rentners, wo der Unbekannte Geld für eine angebliche Reise nach Italien verlangte. Als der Rentner ablehnte, verließ der etwa 60-jährige Mann die Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen.