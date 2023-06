Auflieger rutscht in Heilbronn von Lkw

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Sattelschlepper in Heilbronn seinen Auflieger verloren. Daraufhin drohten mehrere Hundert Liter Diesel in die Kanalisation zu fließen.

Gegen 3:30 Uhr am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr Heilbronn mit ihrem Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) zu einem Einsatz in die Heilbronner Gottlieb-Daimler-Straße ausrücken. Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite schreibt, war beim Herausfahren aus einem Betriebsgelände der Auflieger von einem Sattelschlepper gerutscht. Dabei sei der 200 Liter fassende Treibstofftank des geladenen Kühlaggregates beschädigt worden. Rund 80 Liter Diesel sollen auf die Straße und teilweise in die Kanalisation geflossen sein. Feuerwehr verhindert weiteres Auslaufen von Diesel Den Angaben zufolge verhinderten die Einsatzkräfte, dass weiteres Diesel in die Kanalisation eindringen konnte. Die restlichen 120 Liter wurden in Fässer umgepumpt, heißt es. Anschließend musste der Fahrbahnbelag gereinigt und die Kanalisation gespült werden. Heute Morgen um 03.30 Uhr rückte der Halbzug und der Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) zu einem Einsatz in die...Posted by Feuerwehr Heilbronn on Wednesday, June 21, 2023