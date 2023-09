Bürgermeisterinnen-Treffen: Mit "Kraft, Inspiration und Energie" zurück ins Rathaus

Wie kann eine Kommune ein attraktiver Arbeitgeber sein? Eines der Themen, das beim Bürgermeisterinnen-Treffen großgeschrieben wurde. Die Gastgeberin zieht ein positives Fazit.

Am Samstag ging das Treffen von 55 Bürgermeisterinnen in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) zu Ende. Bei dem dreitägigen Treffen ging es um aktuelle politische Themen, aber auch um einen Erfahrungsaustausch. Sowohl Gastgeberin Anette Schmidt (CDU), Bürgermeisterin von Tauberbischofsheim, als auch ihre Kolleginnen ziehen ein positives Fazit: Sie würden "mit Kraft, Inspiration und Energie" zurück an die Arbeit in den Rathäusern gehen.

Erfahrungsaustausch und Netzwerken

Schule, Klimaschutz, Digitalisierung - in Vorträgen und Workshops haben sich die 55 teilnehmenden Bürgermeisterinnen aus Baden-Württemberg mit den unterschiedlichsten Themen befasst. Der Austausch stand im Mittelpunkt bei dem jährlichen Treffen. Gleichzeitig wollten die Rathauschefinnen ihr Netzwerk verbessern und ein starkes Zeichen für Frauen in der Politik setzen. Denn noch immer sind Bürgermeisterinnen in der Minderheit. Landesweit haben in knapp neun Prozent der Kommunen Frauen das Sagen.

Personalbindung: Kommune als attraktiver Arbeitgeber?

Die Themenauswahl habe den Nerv der Kolleginnen getroffen, sagt Anette Schmidt. Wichtig sei vor allem der Bereich Personal und auch Personalbindung gewesen. Wie könne man als Kommune ein attraktiver Arbeitgeber sein, um so auch in Zeiten des Fachkräftemangels zu punkten?

Der Tenor der Kolleginnen nach dem dreitägigen Treffen war durchweg positiv, auch die Gastgeberin, Anette Schmidt, sagte dem SWR, sie sei sehr zufrieden mit dem Treffen. Das nächste Zusammenkommen findet im kommenden Jahr wieder in der letzten Woche der Sommerferien statt, dann in Schramberg (Kreis Rottweil).