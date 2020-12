per Mail teilen

Unbekannte haben in Dürrenzimmern (Kreis Heilbronn) mehrere hundert Kilo Weintrauben aus einem Weinberg geklaut. Erst vor kurzem wurden in Lauffen (Kreis Heilbronn) mehrere Weinberge abgeerntet.

Nach Polizeiangaben wurden bereits vergangene Woche etwa 350 Kilo Trauben in Dürrenzimmern vermutlich per Hand abgeschnitten. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Anfang vergangener Woche wurden in Lauffen rund zehn Tonnen Trauben gestohlen.

Mit Vollernter Trauben geklaut

Die Polizei geht davon aus, dass in beiden Fällen kein Zusammenhang besteht, da sich die Vorgehensweise unterscheidet: In Lauffen war vermutlich ein Vollernter im Einsatz. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.