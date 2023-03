Windenergie: Dialog-Tour für genauen Trassenplan von SuedLink

Um Strom aus dem Norden Deutschlands nach Baden-Württemberg zu transportieren, wird die SuedLink-Trasse geplant. Anliegerinnen und Anlieger können sich nun wieder einbringen.

Unter Hochspannung soll in Zukunft Strom vom Norden Deutschlands bis nach Leingarten (Landkreis Heilbronn) geleitet werden. Nun konkretisiert sich der genaue Trassenverlauf von "SuedLink" in der Region. In den nächsten Wochen erläutert der Betreiber TransnetBW bei mehreren Infoveranstaltungen, was das für Betroffene bedeutet. Start ist am Montag in Neuenstadt am Kocher (Landkreis Heilbronn) um 15 Uhr in der Gemeindehalle.

„Wir werden in diesen öffentlichen Veranstaltungen zeigen, wie der Leitungsverlauf ausschauen wird, wie wir uns das grundstücks-genau vorstellen.

Es solle Informationen geben, wie Bau- und Logistikflächen geplant würden, und wie mit den Ausgleichsflächen für die Baumaßnahmen umgegangen werde, erklärt Schilling weiter. Der genaue Verlauf ist auch hier einsehbar.

Die nächsten Termine: Schöntal und Möckmühl

Außerdem kommt die Dialogtour in den Main-Tauber-Kreis nach Grünsfeld und Lauda-Königshofen und nach Ravenstein-Oberwittstatt (Neckar-Odenwald-Kreis).

Insgesamt sei TransnetBW mit dem Vorhaben im Zeitplan. Ab Ende 2028 soll die Trasse fertig sein, um Windenergie aus Brunsbüttel an der Küste Schleswig-Holsteins bis nach Leingarten zu leiten. Dort werde noch in diesem Sommer der Spatenstich für die neue Konverteranlage sein, so Schilling.