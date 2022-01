In Mulfingen (Hohenlohekreis) ist am Donnerstagnachmittag ein Transporter in den Buchenbach gerollt. Der Fahrer hatte das Fahrzeug nach Polizeiangaben mit laufendem Motor an einem Hang abgestellt und vermutlich nicht ausreichend gesichert. Der Transporter rollte daraufhin rückwärts eine Straße hinunter, durchbrach einen Metallzaun und landete im Buchenbach. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Transporter aus dem Bach.