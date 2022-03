Transporter landet in Hühnerstall

In Mulfingen (Hohenlohekreis) ist ein Kleintransporter in einem Hühnerstall gelandet. Das Fahrzeug hatte sich am Donnerstag selbstständig gemacht. Der Transporter war laut Polizei an einem abschüssigen Weg abgestellt. Vermutlich war er nicht ausreichend gesichert und rollte los. Zuerst beschädigte das Fahrzeug eine Straßenleuchte, dann prallte er in einen Hühnerstall und kam dort zum Stehen, heißt es weiter. Neun der zehn Hühner überlebten nach Polizeiangaben den Unfall. Eines wird demnach noch vermisst. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.