Der Betreiber der künftigen Starkstromtrasse Suedlink will jetzt einen Erdversuch starten. Zusammen mit der Universität Hohenheim will das Unternehmen Transnet BW nach eigenen Angaben herausfinden, ob und wie sich die Vegetation in der Umgebung von Kabeln verändert.

Drei Kabelgräben soll es geben, so beschreibt Transnet BW den Langzeitversuch. In zwei von ihnen simulieren Heizstrahler die Wärme des Stroms, in einem gibt es keine Wärmezufuhr. Der Boden darüber werde als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Versuchsfelder sind in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn), Boxberg und Großrinderfeld (beide Main-Tauber-Kreis) sowie Güntersleben in Bayern.

Seite aus der Projektvorstellung von Transnet BW und der Universität Hohenheim SWR Transnet BW/Universität Hohenheim

Suedlink nimmt die letzten Meter

Von 2026 an soll die Stromtrasse Suedlink Energie von Windkraftanlagen in der Nordsee nach Leingarten (Kreis Heilbronn) leiten und Strom aus Kernkraftwerken ersetzen. Derzeit werden die letzten Meter gebohrt. Auf der Strecke kurz vor dem Konverter sollen zunächst Leer-Rohre gebaut werden, sagte ein Sprecher des Betreibers. Dabei handelt es sich um die letzten 425 Meter zwischen dem Salzstollen der Südwestdeutschen Salzwerke in Heilbronn und dem Endpunkt.

Über eine Strecke von 700 Kilometern soll das unterirdische Starkstromkabel den Windstrom von der Nordsee ins Leingartener Umspannwerk leiten.