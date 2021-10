Bei einem Unfall mit einem Traktor ist in Lauffen (Kreis Heilbronn) am Donnerstag ein 32 Jahre alter Mann verletzt worden. Der Fahrer hatte im Kreisverkehr die Kontrolle über das Gefährt verloren und war auf die Seite gekippt. Dabei wurde der 32-Jährige so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht wurde.