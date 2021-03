In Lauffen (Kreis Heilbronn) musste am Montag der Schienenverkehr unterbrochen werden, nachdem ein Traktor auf einem Bahnübergang stand und nicht wegkam, so die Polizei. Der Traktorfahrer war mit seinem Gefährt zwischen die Bahnschranken geraten, die in dem Moment heruntergelassen wurden, als er den Bahnübergang querte. Der Zugführer konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern.