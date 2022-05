Am Donnerstagabend hat ein Traktor in Künzelsau (Hohenlohekreis) bei Mäharbeiten Feuer gefangen und brannte völlig aus. Der 31-jährige Fahrer des Traktors konnte noch rechtzeitig halten, bevor der komplette Traktor in Flammen stand, teilte die Polizei am Freitag mit. Vermutet wird ein technischer Defekt im Mähwerk, der das Feuer entfacht habe könnte. Der Sachschaden beträgt circa 40.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.