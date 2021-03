Ziemlich sportlich werden die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer vom Gymnasium Wekersheim (Main-Tauber-kreis) in den nächsten Tagen sein – sie wollen nämlich zumindest kilometermäßig die Strecke von Weikersheim nach Tokio zurücklegen , also mehr als 12 000 Kilometer. Warum, weil in Tokio in diesem Jahr die Olympischen Sommerspiele stattfinden. Und diese Aktion haben sie gleichzeitig mit einer Wette gegen IOC-Präsident Thomas Bach verbunden, der übrigens seine Wiederwahl hatte. Sascha Silberzahn, Sportlehrer am Gymnasium Weikersheim, hat mit SWR-Moderatorin Rosi Düll gesprochen.