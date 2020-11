Gutes tun geht immer und ist womöglich in diesem Jahr noch wichtiger denn je. So ist auch die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" wieder aktiv. Elf Millionen Kinder in rund 100 Ländern sollen damit ein Weihnachtspäckchen bekommen. Helga Fuchs leitet seit über 15 Jahren die Sammelstelle in Bretzfeld. Sie spricht mit Moderatorin Katja Schlonski über die Hilfsaktion in Corona-Zeiten.