Blut fehlt - immer in den Ferien - aber derzeit besonders. Knapp ist das Blut auch in der Region Heilbronn-Franken, Hilfe ist notwendig. Das hat Dr. Astrid Stäps, die Ärztliche Leitung der Blutbank der Heilbronner SLK Kliniken, SWR Moderator Mathias Grimm erklärt. In der Arena Hohenlohe in Ilshofen ist am Dienstag, 1.9.20, eine große Blutspendenaktion des DRK, von 14:30 bis 19:30 Uhr. Bitte vorher anmelden unter der kostenlosen Hotline 0800 11 9 49 11.