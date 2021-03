per Mail teilen

Catharina Kochendörfer aus Wüstenrot (Kreis Heilbronn) arbeitet seit wenigen Tagen als Babylotsin am Hohenloher Krankenhaus in Öhringen. Die Sozialpädagogin unterstützt junge Eltern und alleinstehende Mütter in vielfältigen Angelegenheiten- von der Frage zur Haushebamme bis hin zum Ausfüllen von Formularen. Und sie liebt ihren neuen Job über alles, erklärt sie im Gespräch mit Moderatorin Ina Beck.