Schwäbisch Hall: Toter Säugling wird obduziert

Am Sonntag vor einer Woche wird ein bewusstloses Baby in ein Krankenhaus eingeliefert, später stirbt es an seinen Verletzungen. Eine Obduktion soll jetzt mehr Informationen liefern.

Der tote Säugling aus Schwäbisch Hall soll in dieser Woche obduziert werden, das sagte die Polizei dem SWR. Er war am Sonntag vor einer Woche bewusstlos in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ärzte hatten dort lebensgefährliche Verletzungen an dem Baby festgestellt. Am Donnerstag erlag es seinen Verletzungen. Vater in Untersuchungshaft Daraufhin wurde der Vater des Kindes festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der 27-Jährige steht im Verdacht, dem Kind die Verletzungen zugefügt zu haben. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall dauern an.