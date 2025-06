per Mail teilen

Die Feuerwehr Heilbronn hat am Montag einen Menschen aus dem Neckar holen müssen. Augenzeugen hatten wohl beobachtet, wie er in den Fluss stieg.

Wie die Feuerwehr dem SWR bestätigte, mussten die Einsatzkräfte am Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz am Neckar in der Heilbronner Innenstadt ausrücken: Ein Mann war laut Augenzeugen im Fluss untergetaucht und verschwunden. Ein Feuerwehrtaucher holte wenig später den leblosen Körper aus dem Wasser. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Feuerwehr holte einen Mann aus dem Neckar, der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Pressestelle Feuerwehr Heilbronn

Polizei hat Ermittlungen übernommen

Neben Tauchern war die Feuerwehr auch mit zwei Rettungsboten vor Ort. Sie waren ebenfalls an der Suche beteiligt. Ebenso war eine Drohne im Einsatz.

Warum der Mann im Neckar unterging, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.