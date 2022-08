Auf einem Spielplatz in Schwäbisch Hall ist am Wochenende die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Todesumstände sind unklar, so die Polizei.

Noch laufen die Ermittlungen zu dem Todesfall in Schwäbisch Hall, heißt es aus dem zuständigen Polizeipräsidium Aalen. Der verstorbene 55-Jährige wurde am Samstagmorgen auf dem Spielplatz am Hagenbacher Ring von einem Bewohner entdeckt. Dieser rief die Polizei. Derzeit wird geklärt, wie der 55-Jährige starb und warum er auf dem Spielplatz gefunden wurde. Momentan deute alles auf einen Unfall hin, so die Polizei. Zur einer möglichen Obduktion wollten sich die Ermittler noch nicht äußern.