Toter Fötus im Wald entdeckt

In Jagsthausen (Kreis Heilbronn) haben Mitarbeiter einer Firma am Samstagnachmittag einen toten menschlichen Fötus entdeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der männliche Fötus in einem kleinen Waldgebiet am Jagstufer in der Nähe einer Pumpstation gefunden. Er lag zusammen mit Hygieneartikeln in einer Plastiktüte. Für eine Lebendgeburt lägen keine Hinweise vor, heißt es. Die Ermittler gehen von einer Fehl- oder Totgeburt aus. Es konnten keine äußeren Verletzungszeichen und somit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden, so die Polizei weiter. Wer die Eltern sein könnten, sei unklar. Die Polizei ermittelt.