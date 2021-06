In Heilbronn ist am Freitagabend ein 22-jähriger Mann im Karlssee auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben saß der junge Mann mit zwei weiteren Personen am dortigen Steg und badete zunächst die Füße. Zeugenaussagen zufolge watete der junge Mann im Anschluss in den Seee, der im Uferbereich ungefähr 80 Zentimeter tief ist. An der nach etwa drei Metern folgenden steil abfallenden Kante ging er unter. Trotz Hilferufe der verbleibenden Bekannten kam lediglich ein 15-jähriger Zeuge zur Hilfe. Dieser sowie auch zwei kurz danach eingetroffene Streifenwagenbesatzungen suchten im See nach dem jungen Mann. Erst mit Hilfe einer Drohne konnte er im trüben Wasser gefunden werden. Taucher der Feuerwehr holten ihn aus dem Wasser. Der 22-Jährige wurde vor Ort reanimiert, starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus.