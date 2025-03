per Mail teilen

Wegen eines Überholmanövers auf der A6 bei Bretzfeld sind nach Polizeiangaben zwei Frauen gestorben. Nach dem Unfall war die Autobahn gesperrt.

Auf der A6 zwischen dem Kreuz Weinsberg (Kreis Heilbronn) und Bretzfeld (Hohenlohekreis) hat es in Fahrtrichtung Nürnberg am frühen Sonntagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, starben dabei zwei Menschen, vier weitere wurden schwer verletzt. Die Autobahn war wegen des Einsatzes stundenlang gesperrt.

Auto überschlägt sich mehrfach

Auf der zweispurigen Strecke war demnach ein Auto kurz vor der Anschlussstelle Bretzfeld auf der linken Spur unterwegs, als ein weiteres Fahrzeug vor dem Auto zum Überholen eines Lkw ansetzte. Der Pkw-Fahrer auf der linken Spur hatte noch versucht, abzubremsen und sei ins Schleudern geraten, so die Polizei. Dabei sei das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich mehrfach überschlagen und sei im angrenzenden Feld zum Stehen gekommen.

Ein völlig zerstörtes Auto liegt in einem Feld: Bei dem Unfall auf der A6 starben mehrere Menschen Julian Buchner / EinsatzReport24

Zwei Menschen sterben an Unfallstelle

Von den sechs Insassen des Fahrzeugs, ein Siebensitzer, erlagen zwei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen: Der Rettungsdienst hatte noch erfolglos versucht, die beiden Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren zu reanimieren. Sie waren laut Polizei nicht ordnungsgemäß angeschnallt. Ebenfalls nicht angegurtet sollen zwei weitere Frauen im Alter von 21 und 46 Jahren gewesen sein: Sie wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Den 43 Jahre alten Fahrer und die 38-jährige Beifahrerin brachten Krankenwagen schwer verletzt in Kliniken - beide waren laut Polizei angeschnallt.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Der 85-jährige Fahrer und 79-jährige Mitfahrerin des anderen Fahrzeugs blieben bei dem Unfall auf der A6 unverletzt.

Wie hoch der Schaden an den Autos ist, dazu gibt es noch keine Angaben. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, ein Gutachter wurde hinzugezogen. In der Folge habe es noch einen weiteren Unfall gegeben, so die Polizei.