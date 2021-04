per Mail teilen

Mehrere tote Hühner hat ein Unbekannter über das lange Osterwochenende in einem Waldgebiet bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) entsorgt. Die Kadaver der 13 Tiere befanden sich in zwei Foliensäcken und wurden im Gewann Osterberg abgelegt. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um Legehühner, bei zehn von ihnen fehlte der Kopf. Es besteht der Verdacht, dass die Tiere an der Geflügelpest eingegangen sein könnten und sie deshalb illegal entsorgt wurden. Das Veterinäramt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis hat eine Untersuchung veranlasst.