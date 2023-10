Möglicher Grund für Fischsterben im Leinbach gefunden

Am vergangenen Wochenende hat die Feuerwehr bei Heilbronn-Neckargartach rund 100 Kilogramm tote Fische aus dem Leinbach geholt. Die Ursache könnte natürlichen Ursprungs sein.

Laut der Stadt Heilbronn könnte das Fischsterben im Leinbach an Sauerstoffmangel liegen. So etwas könne zum Beispiel bei starken Regenfällen vorkommen. Dann werde Wasser aus den Rückhaltebecken in den Bach geschwemmt, allerdings könnten dadurch auch andere Stoffe mit in den Bach gelangen, die dem Wasser Sauerstoff entziehen. Solche Stoffe könnten zum Beispiel Fäkalien sein.

Feuerwehr zieht 100 Kilogramm tote Fische aus dem Wasser

Am Leinbach im Heilbronner Stadtteil Neckargartach war nichts wie sonst. Denn plötzlich war da viel weißer Schaum auf dem Wasser und viele tote Fische im Wasser. Insgesamt holte die Feuerwehr nach eigenen Angaben zwischen vergangenem Freitag und Sonntag rund 100 Kilogramm tote Fische aus dem Leinbach.

Seit Montag wurden der Feuerwehr Heilbronn keine weiteren toten Fische gemeldet, heißt es. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn teilte auf Anfrage mit, dass es zu keinem Zeitpunkt Hinweise auf eine Straftat gegeben hat.