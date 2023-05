Torsten Kunkel zieht Kandidatur als Hohenloher Landrat zurück

per Mail teilen

Wer folgt im kommenden Jahr auf den amtierenden Hohenloher Landrat Mathias Neth? Der Einzige, der bislang seinen Hut in den Ring geworfen hatte, zieht die Kandidatur zurück.

Torsten Kunkel (CDU), der Bürgermeister von Pfedelbach (Hohenlohekreis), hat seine Kandidatur zum Hohenloher Landrat zurückgezogen. Ebenso legt er seinen CDU-Fraktionsvorsitz im Hohenloher Kreistag nieder. Das hat die CDU-Kreistagsfraktion bekannt gegeben. Es heißt, Kunkel stehe aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung.

Neuer Kandidat für Amt des Landrats nicht in Aussicht

Kunkel hatte Anfang Februar seine Kandidatur als Landrat des Hohenlohekreises bekannt gegeben. Noch an dem Tag, als der amtierende Landrat Matthias Neth (CDU) zum neuen Sparkassen-Verbandspräsidenten in Baden-Württemberg gewählt wurde. Kunkel hatte bereits zuvor als Landrat im Kreis Heilbronn kandidiert, scheiterte dort jedoch gegen Norbert Heuser (parteilos). Der Rückzieher von Torsten Kunkel kommt lange vor der Wahl des neuen Landrats. Matthias Neth wird sein Amt als Sparkassen-Verbandspräsident erst zum 1. Mai 2024 antreten. Nach Kunkels Rückzug ist im Moment kein Kandidat in Sicht.

Kunkel in Pfedelbach gefordert

In Pfedelbach hatte Kunkel zuletzt immer wieder mit unzufriedenen Bürgerinnen und Bürgern zu tun. Gegen eine geplante Unterkunft für Geflüchtete im Ort gibt es Protest. Anfang Mai hat der Kreistag jedoch beschlossen, ein Gebäude für die Unterbringung von 95 Geflüchteten anzumieten.

Michael Foss neuer Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion

Da nun der Posten des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Hohenloher Kreistag vakant wurde, hat die Fraktion bereits am Freitag Michael Foss (parteilos), Bürgermeister von Forchtenberg (Hohenlohekreis), einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt, heißt es in der Mitteilung der Fraktion. Seine drei Stellvertreter sind Thilo Michler (parteilos) aus Öhringen, Stefan Neumann (parteilos) aus Künzelsau und Andy Kümmerle (parteilos) aus Dörzbach (alle Hohenlohekreis).

Dem SWR sagte Foss, es gebe jetzt keinen politischen Kurswechsel. Auf die Frage, ob er sich das Amt des Hohenloher Landrats vorstelle könne, sagte er, er sei in Forchtenberg sehr glücklich. Als größte Fraktion im Kreistag sei die CDU aber in der Verantwortung, die Suche nach einem Nachfolger zu gestalten. Er rechnet damit, dass in den kommenden Wochen und Monaten Gespräche anstehen. Bis zur formellen Ausschreibung im Herbst sei noch genug Zeit.