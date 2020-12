per Mail teilen

Die Polizei Heilbronn hat nach dem Tötungsdelikt auf dem Alten Friedhof Heilbronn Anfang September jetzt ein Phantombild veröffentlicht.

Es zeigt einen Zeugen oder den Täter, heißt es in einer Mitteilung der Heilbronner Polizei. Der gesuchte Mann kommt als Zeuge, aber auch als Täter in Frage, so die Polizei.

Phantombild zum Tötungsdelikt im Alten Friedhof Heilbronn Pressestelle Polizeipräsidium Heilbronn

Am 6. September 2020 wurde der 70-jährige Franco C., genannt "Sese", auf dem Alten Friedhof in Heilbronn schwer verletzt aufgefunden. Er starb später im Krankenhaus. Neben dem Mann lag ein Fahrrad mit Einkaufskorb, deshalb war die Polizei zunächst von einem Unfall ausgegangen. Die Polizei überprüfte zwar viele Menschen, heißt es - aber bisher erfolglos.

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder des Täters führen, sind von der Staatsanwaltschaft Heilbronn und von privater Seite Belohnungen in Höhe von jeweils 1.000 Euro ausgelobt.