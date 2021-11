Gas im Treppenhaus: Ermittler in Schwäbisch Hall vermuten Absicht

per Mail teilen

In Schwäbisch Hall wird nach einem Großeinsatz der Feuerwehr wegen Gasgeruchs jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem SWR.

Laut Polizeimitteilung vom Mittwoch handelte es sich bei der unbekannten Substanz um eine Art Chlorgas, das möglicherweise lebensgefährlich ist. Das wird weiterhin im Labor untersucht. Die Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall ermittelt wegen versuchter Tötung. Denn Fahrlässig sei die Substanz nicht ins Treppenhaus gekommen, hieß es.

Keine Fahrlässigkeit vermutet

Das bedeutet: Jemand hat die Substanz absichtlich platziert. Aber wo genau und an welchen Stellen, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Und stellt sich noch heraus, dass es sich um einen lebensgefährlichen Stoff handelt, dann wurde von dem oder den Verursachern in Kauf genommen, dass Menschen im schlimmsten Fall sterben, so die Staatsanwaltschaft. Deshalb ist nicht mehr nur von fahrlässiger Körperverletzung, sondern von versuchtem Totschlag die Rede.

Das war passiert

Am Dienstagmittag rückte die Haller Feuerwehr zu einem Einsatz wegen Gasgeruchs in einem Haus in der Schwäbisch Haller Innenstadt aus. Sechs Menschen wurden vorsorglich untersucht, ohne Ergebnis. Die Innenstadt war allerdings für einige Stunden nicht passierbar.

Zeugen werden gesucht und befragt

Jetzt werden Bewohner und Mitarbeiter aus dem Haus, wo zwei Anwaltskanzleien, eine Arztpraxis und eine Wohnung untergebracht sind, und Zeugen befragt. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es bei der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall.