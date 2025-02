Toter in ausgebranntem Auto in Bad Mergentheim: Ursache bekannt

In Bad Mergentheim ist am Montag auf dem Parkplatz eines Krankenhauses ein Auto in Flammen aufgegangen. Darin wurde eine Leiche gefunden. Nun ist die Ursache des Brands bekannt.

Zeugen haben am Montagabend gegen 20:15 Uhr ein brennendes Auto auf dem Parkplatz des Caritas-Krankenhauses in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gemeldet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Auf dem Fahrersitz fanden die Einsatzkräfte einen Toten. Am Mittwoch wurde die Ursache des Brands bekannt. Brandursache war ein Verkehrsunfall Nach den neusten Untersuchungen ist der Wagen aus unklaren Gründen auf eine Rasenfläche geraten, kam in Schieflage und fing Feuer. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand im vorderen Fahrzeugbereich ausgebrochen ist und schnell auf den Innenraum des Autos übergriff. Warum der Fahrer den Wagen nicht mehr verlassen konnte und verbrannte, ist nach wie vor unklar. Außerdem konnte noch nicht geklärt werden, wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte. Auch konnte die Leiche bislang nicht abschließend identifiziert werden.