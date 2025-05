Familie kracht bei Lauffen mit Auto in Gegenverkehr: 58-Jährige stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Nordheim und Lauffen ist am Freitagabend eine 58 Jahre alte Frau gestorben.

Gegen 19:20 Uhr war es auf der Landstraße im Kreis Heilbronn zu dem Frontalzusammenstoß gekommen. Das Auto einer Familie war aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Fahrzeug kollidiert. Mit in dem Auto saßen der Ehemann und zwei Töchter, die alle schwer verletzt wurden.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 58 Jahre alte Frau war Beifahrerin und starb noch an der Unfallstelle. Ihre beiden 27 und 29 Jahre alten Töchter auf dem Rücksitz sowie der 67 Jahre alte Ehemann wurden schwer verletzt teils mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der andere am Unfall beteiligte Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Landstraße zwischen Nordheim und Lauffen war für fünf Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.