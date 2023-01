Tödlicher Verkehrsunfall in Schwäbisch Hall

Bei einem Verkehrsunfall in Schwäbisch Hall ist am Donnerstagabend ein Autofahrer gestorben. Er sei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, so die Polizei.

In Schwäbisch Hall hat sich am Donnerstagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 27 Jahre alte Mann war laut Polizeiangaben zwischen Schwäbisch Hall-Rötenhof und Bibersfeld vermutlich zu schnell unterwegs, kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann war nicht angeschnallt. Ersthelfer fanden den Mann leblos in seinem Wagen Alle Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern, die den Mann leblos in seinem Wagen fanden, seien gescheitert. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, so die Polizei. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit sechs Fahrzeugen und 22 Kräften, der Rettungsdienst mit acht Kräften im Einsatz.