Auf schneebedeckter Fahrbahn sind am Montagabend zwei Autos kollidiert: Bei dem Unfall im Kreis Schwäbisch Hall kam ein Mann ums Leben.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Straße ist ein 71 Jahre alter Mann am Montagabend auf der B290 zwischen Rot am See und Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) ums Leben gekommen. Für den 71-Jährigen kam laut eines Sprechers der Polizei in Aalen jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten, so die Polizei weiter.

Unfall auf schneeglatter Straße: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Im anderen Wagen saß ein 33 Jahre alter Mann. Er überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen, musste aber von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 7.000 Euro. Die Bundesstraße musste für rund drei Stunden voll gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Ein Unfallgutachter wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen einbezogen.