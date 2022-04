Porsche ausgebrannt: Tödlicher Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit

Bei einem Unfall in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) am Freitagabend ist ein Porsche-Fahrer tödlich verletzt worden. Der 25-jährige Fahrer hatte die Kreisstraße 2504 befahren, als er kurz nach der Abzweigung nach Gersbach in einer Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit auf den Grünstreifen kam, gegen einen Baum prallte und zurück auf die Fahrbahn schleuderte. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand. Wie die Polizei am Samstagmittag meldete, versuchte ein Zeuge den 25-Jährigen aus dem brennenden Porsche zu bergen, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro, heißt es. Die Feuerwehren Satteldorf und Crailsheim sowie der Rettungsdienst waren vor Ort. Die Kreisstraße 2504 war für knapp drei Stunden voll gesperrt.