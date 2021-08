Ein Arbeiter in Künzelsau im Hohenlohekreis ist in der Nacht auf Samstag bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe sich der Mann in der Dunkelheit im Gefahrenbereich eines Radladers bewegt. Die Polizei vermutet, dass dessen Fahrer den Arbeiter übersehen hat. Der Mann wurde von der Maschine erfasst und tödlich verletzt. Um den Unfallhergang zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Sachverständigen beauftragt.