Autofahrer bei Forchtenberg ums Leben gekommen

Bei einem Unfall bei Forchtenberg ist ein 19-jähriger Autofahrer am Donnerstag ums Leben gekommen. Sein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmittag in Forchtenberg (Hohenlohekreis) tödlich verunglückt. Laut Polizei hatte sich sein Wagen am Ortseingang Forchtenberg überschlagen und war gegen einen Baum geprallt - wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei. Der 19-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Ein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen und abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeimeldung auf etwa 10.000 Euro.