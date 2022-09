Creglingen: Junger Autofahrer tödlich verunglückt

per Mail teilen

In Creglingen (Main-Tauber-Kreis) ist in der Nacht auf Donnerstag ein 20-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt.

Der 20-Jährige war gegen Mitternacht auf einen Feldweg bei Creglingen-Münster unterwegs. In einer Kurve fuhr er geradeaus und prallte gegen einen Baum. Er wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und konnte von der Feuerwehr nur noch tot aus dem auf dem Dach liegenden Auto geborgen werden. Ein 15-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Der Fahrer ist nach Angaben der Polizei vermutlich zu schnell gefahren. Die Ermittlungen dauern an.

Eine Zeit lang bestand die Vermutung, dass noch eine jüngere Beifahrerin mit im Auto gewesen sein könnte. Deshalb wurde die Gegend mit einem Hubschrauber der Bundeswehr vom nahe gelegenen Standort Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) abgesucht. Später konnte ermittelt werden, dass die Gesuchte vor dem Unfall zu Hause abgesetzt worden war.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 30 Leuten im Einsatz.