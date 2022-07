Tödlicher Unfall bei Bretzfeld - A6 wieder frei

Bei einem Unfall auf der A6 zwischen Bretzfeld (Hohenlohekreis) und dem Weinsberger Kreuz ist nach Polizeiangaben der Fahrer eines Kleintransporters tödlich verletzt worden.

Der Mann war am Dienstagmorgen in Richtung Heilbronn unterwegs, als er an einem Stauende in einen Lkw prallte, heißt es von der Polizei. Der 83-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Vermutlich sei er nicht angeschnallt gewesen, so eine Polizeisprecherin.

A6 ist wieder frei

Die Autobahn musste in Richtung Heilbronn gesperrt werden. Inzwischen ist die Sperrung aufgehoben worden und die A6 wieder frei.

Aufgrund der Sperrung hat sich auf der A6 ein kilometerlanger Stau gebildet. SWR

Zweiter Unfall in Gegenrichtung - bei Kirchberg gesperrt

Auch bei Kirchberg (Kreis Schwäbisch Hall) in Richtung Nürnberg hat sich auf der A6 ein Unfall ereignet. Die Autobahn ist nach dem Lkw-Unfall gesperrt worden. Einzelheiten zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.