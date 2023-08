Am Samstag überschlug sich auf einer frisch eingesplitteten Kreisstraße bei Waldenburg ein Auto und durchschlug dabei mehrere Bäume. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Autounfall zwischen Waldenburg und dem Waldenburger Weiler Sailach (Hohenlohekreis) ist am Samstagvormittag ein Mensch gestorben.

Der 39-jährige Mann ist auf der frisch eingesplitteten Kreisstraße in einer Kurve von der Straße abgekommen. Am Straßenrand hat das Auto mehrere Bäume durchschlagen und sich selbst überschlagen. Der Fahrer wurde dabei im Auto eingeklemmt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten, er starb noch an der Unfallstelle. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt werde, so die Polizei. Warum der Mann von der Straße abgekommen ist, wird noch ermittelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 17.000 Euro.