Bei Gaildorf ist am Donnerstagnachmittag ein Mensch bei einem Autounfall gestorben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein 57-jähriger Autofahrer bei einem Unfall gestorben. Der Mann kam laut Polizei mit seinem Kleinwagen in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw zusammen. Der Autofahrer wurde dabei tödlich verletzt, der 33-jährige Lkw-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Unfallursache unklar

Die Polizei untersucht den Unfallhergang. Warum der Autofahrer vollständig auf die Gegenfahrbahn fuhr, sei bislang ungeklärt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro, die B19 war bis in den Abend gesperrt.