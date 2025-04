per Mail teilen

Bei Untergruppenbach hatte ein Mann in der Nacht auf Dienstag einen tödlichen Unfall. Er wurde erst am Morgen danach im Auto entdeckt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Auf der Landesstraße zwischen Untergruppenbach-Oberheinriet und Lehrensteinsfeld (beide Kreis Heilbronn) haben Polizei und Rettungskräfte am Dienstagmorgen eine Leiche in einem Auto entdeckt. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber dem SWR, dass der 19-Jährige in der Nacht auf Dienstag von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte.

Um kurz nach 9 Uhr meldete eine Autofahrerin der Polizei, dass ein Fahrzeug auf der Landesstraße zwischen Untergruppenbach-Oberheinriet und Lehrensteinsfeld unterhalb der Fahrbahn in einer Böschung liegt, die schwer einsehbar ist. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Hintergründe nach Unfall in der Nacht auf Dienstag sind noch unklar

Warum der junge Mann in einer Linkskurve in Richtung Lehrensteinsfeld von der Fahrbahn abkam, ist bislang noch offen. Auch der Zeitpunkt des Unfalls ist noch nicht geklärt. Der Vater hatte sich bereits Sorgen gemacht, weil der 19-Jährige nicht wie geplant nach Hause kam.

Die Strecke zwischen Untergruppenbach-Oberheinriet und Lehrensteinsfeld war wegen der Bergungsarbeiten mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Die Verkehrspolizei Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.