Bei einem Unfall auf der A6 bei Erlenbach (Kreis Heilbronn) ist am Freitag der Fahrer eines Kleintransporters tödlich verletzt worden. Der zweite tödliche Unfall auf der A6 in einer Woche.

Der Mann war am Freitagvormittag an einem Stauende zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Anschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm in einen Lkw geprallt. Offenbar hatte er das Stauende übersehen. Bei dem Unfall ist der Mann nach Polizeiangaben tödlich verletzt worden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Es ist bereits der zweite tödliche Unfall auf der A6 in dieser Woche. Bereits am Mittwochnachmittag war zwischen Bad Rappenau und Heilbronn ebenfalls ein Kleintransporter in einen Lkw geprallt. Auch dabei wurde der Fahrer getötet.

Unfall auf der A6 am 24.03.2021 - auch der Fahrer dieses Kleintransporters wurde tödlich verletzt. 7aktuell.de

Verkehrspolizei kontrollierte Kleintransporter

Am Donnerstag führte die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg an der Rastanlage "Hohenlohe Nord" eine Großkontrolle durch. Besonders im Fokus standen Fahrer von Kleintransportern und deren Lenk- und Ruhezeiten. Sie sind laut Polizei mitursächlich für schwerste Unfälle.

Bei der Kontrolle haben die Beamten fast 50 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge beanstandet. So wurden Überladungen, nicht eingehaltene Lenkzeiten und auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz beanstandet. Insgesamt wurden 59 Kleintransporter kontrolliert und Sicherheitsleistungen in Höhe von 5.600 Euro einbehalten.