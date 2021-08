per Mail teilen

Auf der A81 ist am frühen Dienstagmorgen bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) ein Mann bei einem Unfall getötet worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Kleinlastwagen mit Pferdeanhänger gegen halb fünf Uhr Morgens entgegen der Fahrtrichtung auf der A81. Der 80-Jährige Fahrer hielt an, stieg aus und wurde von einem Auto tödlich erfasst. Warum der Mann in falscher Richtung unterwegs war, ist laut Polizei noch unklar - auch ob er am nahegelegenen Rasthof Wunnenstein verkehrtherum auf die Autobahn auffuhr oder auf der Autobahn wendete. Die Pferde im Anhänger des getöteten Mannes blieben unverletzt.

Lkw muss Unfallstelle ausweichen

In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall: Ein Lkw musste der Unfallstelle ausweichen und fuhr dabei in die Leitplanke, verletzt wurde dabei niemand.

Die A81 wurde in Fahrtrichtung Stuttgart für die Bergungsarbeiten gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Sperrung der A81 wurde nach mehreren Stunden kurz nach 9 Uhr aufgehoben.