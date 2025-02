Am Samstagmorgen ist es auf der A6 bei Bad Rappenau zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Bei einem Unfall auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist am frühen Samstagmorgen ein Mann gestorben. Nach Angaben der Polizei krachte der 20-Jährige an der Autobahnausfahrt mit einem LKW zusammen. Wie es zu dem Unfall kam, weiß die Polizei bislang noch nicht. Der Wagen kam anschließend in die Leitplanken und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und starb dort am Samstagmorgen.

Teilweise Sperrungen auf der A6 bei Bad Rappenau

Zur Klärung genauen des Unfallhergangs war ein Gutachter vor Ort. Zurzeit sind durch den Unfall die mittlere und die rechte Spur in Richtung Mannheim gesperrt. Auch die Anschlussstelle Bad Rappenau ist weiterhin gesperrt.