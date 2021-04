per Mail teilen

Ein 57 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend mit seinem Wohnmobil auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) auf einen Lkw aufgefahren. Er starb noch am Unfallort.

Auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) hat sich am Mittwochabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 57-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Wohnmobil ungebremst auf einen stehenden Sattelzug. Der Lkw stand wegen eines Staus auf der rechten Fahrspur, was der Fahrer des Wohnmobils wohl zu spät bemerkte. Der Fahrer des Wohnmobils erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Wohnmobil zerstört

Rund 25 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach dem Unfall lagen Trümmerteile des Wohnmobils verteilt auf der Fahrbahn. Zur Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren bis Mitternacht gesperrt werden. Der Sachschaden wird mit 60.000 Euro angegeben.